Confcommercio Vda, siglato accordo su contratti stagionali

Tutte le imprese valdostane che applicano per i propri dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro Confcommercio terziario potranno assumere entro il 31 ottobre 2022 personale dipendente con contratti di lavoro stagionale. Lo prevede l'accordo territoriale sottoscritto il 20 giugno dai sindacati di categoria Fisascat - Cisl Vda, Uiltucs - Uil Vda, Savt commercio e turismo dopo un percorso di concertazione con l'Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl) Vda e Confcommercio Vda.

In una nota congiunta, le parti auspicano che "il costante sviluppo di questa fattispecie di trattative possa diventare volano per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio valdostano".