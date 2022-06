Microcomunità Morgex, revocato stato agitazione oss

Stop allo stato di agitazione del personale che lavora nei servizi socio-assistenziali della microcomunità di Morgex dopo gli "impegni assunti" dall'Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc. Lo annunciano Fp Cgil e Savt Fp, che avevano dichiarato il 27 maggio lo stato di agitazione denunciando, soprattutto, carenza di personale, una non adeguata copertura dell'orario notturno e l'assenza di un 'piano turni' per i dipendenti.

Il 6 giugno si è svolta la procedura di raffreddamento tra le parti, in presenza dei rappresentanti degli Affari di prefettura, "terminato positivamente dopo un'ampia discussione".

L'Unité Des Communes Valdigne- Mont- Blanc - fanno sapere i sindacati - si è impegnata su tre fronti. Dall'assunzione nell'immediato di personale a tempo determinato, utilizzando tutte le forme di reclutamento possibili, all'espletamento del concorso entro il 31 dicembre 2022, sino alla convocazione di tutte le parti sociali entro il 30 giugno 2022 per definire nuovi piani di lavoro e turni. "Come organizzazioni sindacali - precisano Fp Cgil e Savt Fp - ci riteniamo al momento soddisfatti, ma con prudenza, per gli impegni presi dai vertici dell'Unité. Per questo motivo abbiamo deciso di revocare lo stato di agitazione. Resta il fatto che continueremo a monitorare la situazione, nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni presi. In quel caso riattiveremo nuovamente la procedura per garantire la massima tutela degli operatori e dell'utenza".