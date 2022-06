Meteo, attesi temporali in Valle d'Aosta

Arrivano i primi temporali estivi in Valle d'Aosta, regione che sta vivendo una situazione di grave siccità a causa delle scarse precipitazioni. E' quanto si legge nel bollettino dell'ufficio meteorologico regionale, secondo cui già dal pomeriggio di martedì 21 giugno il cielo sarà "da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci sparsi, più probabili dapprima sulle dorsali alpine di confine dove potranno essere anche a carattere temporalesco, e poi possibili anche nelle vallate". Per mercoledì 22 giugno è previsto al mattino "da nuvoloso a molto nuvoloso ovunque con rovesci diffusi, localmente anche a carattere temporalesco" e nel pomeriggio "possibili schiarite progressive specie nella valle centrale, nuvolosità irregolare sulle montagne e sul resto della regione dove non è escluso ancora un rovescio". La tendenza resterà di tempo instabile anche nei giorni successivi "con mattinate abbastanza soleggiate e pomeriggi con possibili rovesci e locali temporali, specie venerdì e tra sabato sera e domenica mattina sul settore occidentale".