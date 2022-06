Sorpreso dai carabinieri a spacciare, pusher ingerisce crack

(ANSA) - AOSTA, 18 GIU - Ha ingerito alcune delle dosi di crack che aveva con sé nel tentativo di eludere il controllo dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent che lo avevano sorpreso a cedere lo stupefacente. Ricoverato un giorno in ospedale, dove è stata recuperata la droga, l'uomo, un 28enne di origine senegalese, è stato arrestato per spaccio. I fatti sono avvenuti la sera di mercoledì scorso alla stazione ferroviaria di Chatillon.

Il giovane è stato poi trasferito in carcere a Brissogne, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).