Industria: Regione Vda, terremo alta attenzione su Cas

"La Regione Valle D'Aosta terrà alta l'attenzione su questo dossier, mantenendo i rapporti con tutte le parti in campo e monitorando gli sviluppi, per verificare che le buone intenzioni si traducano in un'operazione di crescita sia della Cogne acciai speciali che, in generale, del comparto industriale". È quanto dichiarano il presidente della Regione, Erik Lavevaz, e l'assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, al termine dell'incontro sulla vendita della Cogne acciai speciali, svoltosi nella sede di Confindustria Valle d'Aosta. Incontro "positivo per il suo significato simbolico, ma anche per i contenuti emersi: l'azienda ha infatti confermato gli impegni di sviluppo che già ci erano stati anticipati la scorsa settimana dalla nuova proprietà taiwanese".