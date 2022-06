Industria: Savt, sereni dopo incontro con Cas e Regione

"Ci sentiamo rincuorati e rasserenati, abbiamo avuto anche conferma che la sede fiscale resterà in Valle d'Aosta". Lo dice il segretario del Savt, Claudio Albertinelli, a seguito dell'incontro separato avuto questa mattina con la Regione e i vertici della Cogne acciai speciali, in merito alla vendita del 70% dell'azienda alla taiwanese Walsin Lihwa Corporation.

"Ci sono tutti i segnali che questa operazione possa solo fare del bene all'azienda - prosegue Albertinelli - si parte nel modo giusto. Abbiamo avuto ulteriori garanzie, fra cui una dettata dal fatto che la Walsin e la Cogne dovranno sottoscrivere un documento con il Governo". Dall'Incontro è emerso che "non c'è nessuna volontà di delocalizzare né di ridurre, anzi, l'idea è di implementare e far crescere la produzione e, se possibile, anche i livelli occupazionali".