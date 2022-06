Industria: Fiom, ancora forti perplessità sul futuro Cas

"L'azienda ha tentato di rassicurare, ma rimangono ancora forti perplessità sul futuro dell'acciaieria aostana". Lo dice Fabrizio Graziola, della Fiom Cgil, dopo l'incontro tra sindacati (Fim e Uilm), Regione e vertici della Cogne acciai speciali (Cas), tenutosi oggi nella sede di Confindustria in merito alla vendita del 70% dell'azienda alla taiwanese Walsin Lihwa Corporation.

Nell'incontro "è stato ribadito da parte dei vertici Cas che non cambia nulla a livello di organico come management e che continueranno a interfacciarsi con noi sindacati. Un po' discutibile come affermazione visto che fa strano che un socio che acquisisce il 70% di uno stabilimento, faccia fare poi le trattative al socio di minoranza - aggiunge Graziola -.

L'azienda ha avuto il coraggio di dire che a causa delle nostre dichiarazioni fanno fatica ad assumere. Pare che ci siano delle persone che non hanno accettato l'assunzione per paura dopo le dichiarazioni dei sindacati sulle perplessità intorno alla vendita al gruppo di Taiwan".

Una considerazione della Cas "che come Fiom ci lascia basiti - prosegue - visto che quando si appura una notizia di una vendita di uno stabilimento così importante" come sindacati "è naturale avere delle perplessità e timori legati al futuro dei lavoratori".