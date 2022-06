Culturété, oltre 70 eventi per l'estate valdostana

(ANSA) - AOSTA, 16 GIU - Sono oltre 70 gli eventi che, a luglio e agosto, animano la Valle d'Aosta nell'ambito della rassegna Culturété. Fra le novità, quattro appuntamenti al Castello di Aymavilles, aperto in via definitiva a maggio dopo 20 anni di lavori.

Nel criptoportico forense di Aosta, sei performance teatrali omaggiano James Joyce, a cent'anni dalla pubblicazione dell'Ulisse. Per il "pubblico sarà l'occasione di percorrere nuovi sentieri all'interno di uno dei più importanti romanzi della letteratura del '900", spiega la Regione Valle d'Aosta.

Tornano anche quest'anno le attività organizzate per i più piccoli: 'Storie per gioco' prende il via il primo luglio al Museo archeologico regionale (Mar) e si sviluppa poi al castello Gamba di Chatillon e all'Area megalitica di Aosta.

'Chateaux nuits', gli itinerari serali quest'anno all'insegna di simboli e forme, prende il via il 6 luglio al castello di Fénis e prosegue poi con i monumenti di Issogne, Sarre, Gressoney-Saint-Jean, Aymavilles, Gamba di Châtillon e Verrès.

Per la rassegna 'Estate in Gamba' sono otto gli appuntamenti, che ruotano attorno alla mostra su Mario Schifano e all'Orbita di Massimo Uberti. Il calendario completo degli eventi e le modalità di accesso e prenotazione sono consultabili sul sito della Regione. (ANSA).