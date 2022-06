Scuola, Aosta aderisce a 'Orto in condotta' di Slow food

Il Comune di Aosta ha approvato un protocollo di intesa, di durata triennale, con l'associazione Slow food per l'adesione al progetto "Orto in condotta" finalizzato a sviluppare l'educazione ambientale, alimentare e del gusto nelle scuole, anche attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale.

In dettaglio Slow food si impegna a: elaborare, insieme agli insegnanti nel progetto, le caratteristiche peculiari dell'orto e di auspicabili futuri ampliamenti; collaborare con gli insegnanti per l'elaborazione di una didattica e un programma pluridisciplinare per l'educazione alimentare; organizzare un corso di aggiornamento, rivolto agli insegnanti, inerente all'educazione ambientale, alimentare, sensoriale e del gusto, gestione dell'orto e progettazione didattica; fornire ai plessi scolastici coinvolti il materiale per consentire la registrazione di video o la realizzazione di reportage fotografici e per organizzare incontri informativi di educazione alimentare, sensoriale e del gusto rivolti ai genitori degli alunni. "Il progetto prevede una costante sinergia - si legge nella nota - tra Istituzioni scolastiche coinvolte, comune di Aosta e Slow Food per avviare con gradualità ed eventuali implementazioni le attività proposte che saranno concordate di anno in anno, sulla base degli esiti della sperimentazione".