Consumatori, necessaria maggiore concertazione su 'caro prezzi'

"Almeno tre incontri l'anno con le associazioni dei consumatori" nell'ottica di una maggiore concertazione in materia di prezzi e politica energetica e un impegno a farsi promotore con l'assessore competente, Jean-Pierre Guichardaz, di un sistema di "controllo dei prezzi tramite il Comitato regionale consumatore". Sono le garanzie che - riferisce Bruno Albertinelli, presidente di Federconsumatori Valle d'Aosta - il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha dato ai rappresentanti delle associazioni incontrati a palazzo regionale dopo la manifestazione 'Pentole vuote'. L'evento, che si è svolto in diverse città italiane per protestare contro il caro vita, ad Aosta ha raccolto una trentina di manifestanti ed è stato promosso insieme a Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Avcu, Codacons.

"Chiaramente sulla dinamica dei prezzi nazionali ci è stato detto che il governo regionale non può intervenire. Sulla situtazione locale invece è stato accolto il nostro ragionamento in maniera molto positiva. Ora ci auspichiamo che dalle parole si passi ai fatti, come per tutte le cose", aggiunge Albertinelli.