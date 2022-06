Sanità, campagna Vista in salute fa tappa ad Aosta

Fino al 10 giugno le persone con più di 40 anni potranno usufruire di esami oculistici gratuiti in una struttura mobile allestita in piazza Chanoux. L'iniziativa, denominata "Vista in salute", rappresenta la tappa valdostana della campagna di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico ed è stata lanciata dall'agenzia internazionale per la Prevenzione della cecità Iapb Italia onlus.

L'iniziativa è patrocinata dal Ministero della Salute, dall'Istituto superiore di Sanità, dalla Regione Valle d'Aosta e dal Comune di Aosta.

I cittadini interessati potranno recarsi nella struttura mobile allestita in piazza Chanoux - un tir con 100 metri quadri attrezzati con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia - dalle 10 alle 18. "Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie riguardano oltre tre milioni di italiani - spiega la Iapb Italia -, la prevenzione rende più efficace la risposta dei servizi sanitari e contribuisce alla sostenibilità della spesa sanitaria". La campagna è iniziata nel 2019 e ha subito uno stop legato alla pandemia. Le visite sono gratuite e la durata complessiva è di 20 minuti. "Una diagnosi precoce della malattia è una condizione imprescindibile per ottenere dei risultati significativi - spiega il primario di oculistica del Parini, Luca Ventre - solo uno screening adeguato può tradursi in trattamenti tempestivi ed efficaci".