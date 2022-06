Sindacati a sindaco Aosta, lavorare per sostenibilità trasporti

"Realizzare percorsi ciclo-pedonali per valorizzare la città e renderla fruibile ad altre modalità di mobilità come bici elettriche, monopattini ma anche solo per passeggiare". E' uno dei punti contenuti nel documento consegnato da Filt Cgil- Fit Cisl e Savt Trasporti al sindaco di Aosta Gianni Nuti.

Per i sindacati è "il momento di affrontare con pragmatismo la questione della mobilità sostenibile" con l'obiettivo di arrivare a una "città più sostenibile ed efficace dal punto di vista dei trasporti. Lo dobbiamo alle tante lavoratrici e ai lavoratori che in questi anni di pandemia hanno visto stravolgere il loro lavoro, ma lo dobbiamo fare anche per i cittadini. Il tema dei trasporti è troppo importante per essere bistrattato a volte con mere polemiche progettistiche. È necessario un piano dei trasporti chiaro, strategico e lungimirante". Fra le proposte, rendere la ferrovia un punto cardine del capoluogo e prevedere un "ampliamento del sottopasso" della stazione e "un proseguimento fino alla partenza della funivia per Pila e intorno al parcheggio pluripiano".