Ad Aosta arriva il 'Mercato Europeo', 120 bancarelle dal mondo

Confcommercio Valle d'Aosta ha presentato una serie di eventi per "tornare protagonista del rilancio del tessuto economico regionale". Lo ha spiegato il presidente, Graziano Dominidiato. Si parte a Courmayeur con Boutiquenville (2-5 giugno). "Quasi 50 attività commerciali hanno aderito per un evento che si svolge in concomitanza con i Campionati italiani di scherma", ha sottolineato Edoardo Melgara, referente per la cittadina. "L'iniziativa forse si riproporrà a settembre in occasione del Tor des géants". Il 3 e 4 giugno è in programma 'Street commerce Aosta', "manifestazione che vorremmo calendarizzare due volte l'anno, la seconda a ottobre. Un'occasione per riavvicinare la clientela ai negozi", ha spiegato Ermanno Bonomi, presidente Ascom Aosta. In questi primi due appuntamenti, l'artista Rocco Costa intratterrà il pubblico esibendosi con il gioco della trottola. 'Aosta in festa', prosecuzione di 'Commercianti in festa', vedrà protagonista anche il settore dell'artigianato e si terrà il 20 agosto.

La novità è il 'Mercato europeo' (30 settembre, 1-2 ottobre) che già "si svolge in circa 26 città italiane, con 120 mila persone in tre giorni", ha detto Dominidiato. "Ad Aosta ci saranno circa 120 bancarelle di altissima qualità: un 35% di street food dall'Europa e dal mondo, un altro 35% di alimentari in vendita, un 20% di prodotti durevoli artigianali da Paesi europei e un 10% di commercianti valdostani". Corso Battaglione o piazza della Repubblica con via Monte Solarolo il luogo dell'evento.