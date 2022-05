Scuola, 206 bambini hanno partecipato al Doposcuola Lab

Sono stati 206 i bambini coinvolti nel progetto Doposcuola Lab, la rete a cui hanno partecipato sette Comuni, sei istituzioni scolastiche. In un anno sono stati attivati 19 doposcuola, con 40 educatori per 33 ore di apertura settimanali del servizio. La rete Doposcuola Lab è un progetto gestito dalla Fondazione comunitaria in partenariato con il Coordinamento solidarietà della Valle d'Aosta e il dipartimento Politiche sociali dell'assessorato alla Sanità e con la collaborazione della sovrintendenza agli Studi.

Il 90% dei doposcuola ha riguardato classi delle scuole medie (184 alunni). Obiettivo della rete era anche l'inclusività: hanno partecipato 89 alunni con bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento. I risultati sono stati resi noti durante una conferenza stampa, dove sono state illustrate le linee guida per il dopo scuola in Valle d'Aosta.

"Si tratta di otto principi guida, delle stelle polari e rilevante è stato il il processo per cui si è giunti qui perché si è trattato di una scrittura collettiva durante il tavolo permanente, che ha coinvolto dai 20 ai 30 attori", commenta il segretario generale della fondazione comunitaria Patrik Vesan.

Fra le linee guida, si affrontano i temi del doposcuola "al servizio della comunità", l'aspetto poliedrico del servizio, la valorizzazione di operatori e volontari e l'inclusività.