Estate ad Aosta, cultura e sport per riconnettere la città

Dai grandi ritorni ai nuovi eventi, con lo scopo di "riconnettere il tessuto urbano con iniziative culturali, ludiche e sportive". Lo ha detto il capo di gabinetto del Comune di Aosta, Fabio Molino presnetando "Communété", il calendario di eventi che animerà l'estate del capoluogo.

Tra i molti appuntamenti lo spettacolo della Banda Osiris e Telmo Pievani, organizzato dal Comune in collaborazione con il gruppo Marazzato, il 7 giugno al teatro Splendor di via Festaz.

"Questo è il frutto della dimensione comunicativa che stiamo cercando di di creare anche con chi si occupa di impresa sul territorio", aggiunge Molino.

Fra le novità, il festival "Letture altre", la cui serata conclusiva si terrà in uno spazio "altro", il Parking de la Ville (6 giugno). Fra gli appuntamenti di luglio il ritorno di "Asta in piazza" (il 2) e la Festa dei calabresi (dal 15 al 31).

Torna anche Aosta classica, che con ogni probabilità traslocherà nei giardini del Seminario, dal momento che il teatro romano è chiuso. Agosto vedrà il ritorno di GiocAosta (dal 12 al 15) mentre settembre inizierà con il Festival degli artisti di strada (3 e 4).

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Aosta.