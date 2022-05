Rubate fragole a coop disabili, scatta gara di solidarietà

E' scattata una gara di solidarietà dopo la notizia del furto delle fragole coltivate dalla cooperativa Forrest gump, formata da ragazzi disabili. Il danno subito con la razzia nel campo del Villair di Quart è stimato dai responsabili in circa 6-7 mila euro. Su facebook, dal gruppo 'Sei di Aosta se...', è stata promossa una raccolta fondi ('Un cestino per Forrest Gump') a favore dell'associazione, con l'invito a donare direttamente alla cooperativa tramite bonifico bancario (per informazioni: forrestgumpvda.org). L'invito è ad "acquistare un cestino virtuale di fragole facendo una piccola donazione".

"Il valore simbolico - ha spiegato Roberto Grasso, presidente del cda della cooperativa - è molto più grave del valore intrinseco: si tratta di una cooperativa che dà lavoro a ragazzi con disabilità certificata, il cui stipendio viene fuori dalla vendita dei prodotti che vengono coltivati con il concorso di numerosi volontari. Le primissime fragole le abbiamo raccolte venerdì e in questo momento la raccolta era una parte significativa del nostro fatturato", su cui contano "sette dipendenti". Il furto "è avvenuto lunedì o martedì".