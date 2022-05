Maltrattamenti in famiglia, arrestato 19enne

Un diciannovenne è stato arrestato dai carabinieri dopo che i familiari hanno chiesto aiuto perché, probabilmente in stato di ebbrezza alcolica, il giovane aveva dato in escandenza in casa, brandendo un coltello alla presenza della madre e della sorella. Il diciannovenne, di origine marocchina e residente in Valle d'Aosta, è stato rintracciato fuori dall'abitazione e poi portato in pronto soccorso. La procura di Aosta gli contesta i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. E' stato quindi trasferito in carcere a Brissogne e sabato è prevista l'udienza di convalida. Il fascicolo è affidato al pm Manlio D'Ambrosi.