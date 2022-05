Omicidio Saint-Christophe, perquisita casa di un vicino

La polizia sta effettuando una perquisizione nella casa di un vicino - che non è indagato - di Pino Bétemps, trovato morto a 72 anni il 19 ottobre 2021 nella cantina della sua abitazione a Saint-Christophe con una corda intorno al collo. Di qui il sequestro del cellulare e di altri eventuali dispositivi elettronici.

La presenza della squadra mobile è finalizzata a trovare eventuali tracce o elementi che possano collegare il vicino e i potenziali autori dell'omicidio. La perquisizione infatti può essere utile ad accertare se l'uomo possa avere avuto un ruolo, anche inconsapevole, nell'omicidio: si pensa per esempio a informazioni sul patrimonio di Bétemps che potrebbero essere arrivate all'orecchio di malintenzionati.

Il fascicolo per omicidio affidato al pm Giovanni Roteglia al momento resta a carico di ignoti.