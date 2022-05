Legalità, il Memorial day l'11 maggio ad Aosta

Torna ad Aosta il Memorial day, la manifestazione dedicata a tutte le vittime del dovere, del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità.

L'evento, in programma mercoledì 11 maggio, cade nell'anno del 30/o anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Organizzata dal Sindacato autonomo di polizia sotto l'egida della procura della Repubblica, del tribunale di Aosta, con il patrocinio del Consiglio Valle, la manifestazione avrà inizio alle 9.30 davanti al tribunale dove, alla presenza di oltre un centinaio di studenti, saranno ricordate le vittime del dovere, a partire da Bruno Caccia (che fu anche procuratore della Repubblica ad Aosta).

Alle 10 sarà accesa la Fiaccola della memoria e della legalità, che un gruppo di 30 ciclisti appartenenti alla Polizia di Stato, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, all'Esercito, alla Guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale della Valle d'Aosta, trasporterà fino alla Cascina Caccia di San Sebastiano da Po (Torino), bene confiscato alla mafia e restituito alla collettività. La staffetta della memoria incontrerà alle 10.30 i ragazzi impegnati nell'azienda agricola della Fondazione Ollignan di Quart, dove sarà anche acceso un braciere votivo in ricordo di tutte le vittime. Alle ore 8.30, prima delle celebrazioni, il presidente del tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, incontrerà gli studenti del Liceo classico del capoluogo a conclusione di un ciclo di lezioni sul tema della giustizia penale in Italia, tenute dal sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi, che sarà presente alle celebrazioni.