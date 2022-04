Sanità: mancano posti letto, sospesi ricoveri al Parini

Da questo pomeriggio non ci sono più posti letto disponibili per malati non Covid all'ospedale Umberto Parini di Aosta. I ricoveri programmati sono stati sospesi. La decisione è stata presa dall'azienda Sanitaria.

Nel pomeriggio molte persone sono rimaste in Pronto soccorso in attesa di un posto letto in reparto. "Come sempre succede in questi casi, quando il numero dei pazienti da ricoverare supera quelli disponibili, riduciamo i pazienti in entrata non urgenti dei ricoveri programmati, per accogliere i pazienti urgenti che arrivano dal Pronto soccorso", spiega il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti. Con questa operazione "in genere nel giro di qualche giorno la situazione rispetto ai posti letto rientra".

Tutto "questo dipende dal fatto di avere ancora due reparti Covid aperti e dalla grande carenza di infermieri, che dipende da molte ragioni: da sostituzioni che non abbiamo potuto fare, dalle sospensioni" per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, "per qualche contagio". "A giorni usciremo - aggiunge Uberti - con il nuovo bando a tempo determinato per infermieri, operatori socio sanitari e ostetriche. L'aspetto più critico è questo, il personale".