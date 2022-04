Incidente stradale sull'A5, conducente suv in ospedale

Il conducente di un suv è finito in ospedale a seguito di incidente avvenuto verso le 4 lungo l'autostrada A5, tra i caselli di Aosta Est e Aosta Ovest. Era alla guida di una Jeep Compass che, per cause al vaglio della polizia stradale, si è scontrata con un furgone. Sul posto la squadra taglio dei vigili del fuoco e il 118. La persona ferita, una donna di 38 anni residente in Valle d’Aosta, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione con una prognosi di 30 giorni per politrauma.