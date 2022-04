Lega, nessun governo stabile senza di noi

"Noi siamo un gruppo compatto, che ha vinto le elezioni. Per avere un governo stabile in Valle d'Aosta non si può prescindere dalla Lega". Lo ha detto Marialice Boldi, segretario politico della Lega Vallée d'Aoste, in merito agli sviluppi della crisi politica in Regione.

"Abbiamo fatto proposte innovative e di buon senso - ha aggiunto - e siamo gli unici che possono dare delle prospettive alla Valle d'Aosta. Ora il problema è interno agli autonomisti e devono risolverlo loro. Capisco i loro dubbi e le remore, ma non possiamo essere noi a togliergli le castagne dal fuoco". Se saltasse l'accordo? "Nessuna delusione, non ho mai creduto che l'intesa fosse fatta, è un passo importante per noi e per gli autonomisti. Adesso restiamo in serena attesa".