La Torre, nuova trattativa e poi legge elettorale

"Noi confermiamo la nostra lealtà e la nostra correttezza. Siamo disposti a confermare il sostegno ad un governo a 18, ma bisogna aprire una nuova trattativa. L'accordo dovrà basarsi sull'impegno al confronto per elaborare una nuova legge elettorale e poi eventualmente tornare alle urne". Lo ha detto Leonardo La Torre, di Evolvendo, area politica di cui fa parte il consigliere regionale Claudio Restano (gruppo Misto), in merito ai recenti sviluppi della crisi politica in Regione.