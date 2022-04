Forza Italia, governo autonomisti-centrodestra unica soluzione

"Per noi l'unica soluzione è un governo politico che si fondi su un'alleanza tra le forze autonomiste e le forze di centrodestra, così come avviene già con successo in tutte le altre Regioni a statuto speciale e dell'arco alpino. Questa è una proposta seria, che garantirebbe stabilità, governabilità e un nuovo slancio per la Valle d'Aosta". E' quanto dichiara il Il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta commentando la situazione di crisi politica all'interno del Consiglio Valle. "Siamo di fronte a una situazione surreale: la Valle d'Aosta è paralizzata da un anno per via delle baruffe tutte interne alla sinistra. Per noi una soluzione alla crisi politica esiste e richiede un'assunzione di responsabilità che porti a un vero e proprio cambio di marcia nell'azione amministrativa, poiché la soluzione della crisi politica non può passare attraverso una mera somma di numeri. Ci va ben altro, ovvero una chiara e condivisa visione politica che possa portare alla presa in carico e alla soluzione dei numerosi problemi che oggigiorno affliggono le valdostane e i valdostani" prosegue la nota. "E' evidente - si legge ancora - che noi non siamo disponibili ad accettare strani pastrocchi utili soltanto a soddisfare gli appetiti dei singoli eletti. La politica valdostana deve inaugurare una stagione nuova, accantonando personalismi e veti, dimostrando di essere all'altezza delle sfide che ci attendono. Questa sarà la proposta che sottoporremo alle altre forze politiche. È finita la stagione dell'ambiguità".