Fisco: va in Svizzera con 138 mila euro, sequestrati

Non ha dichiarato che stava portando in Svizzera oltre 138 mila euro in contanti e così i funzionari dell'Adm e i militari della Guardia di finanza in servizio al traforo del Gran San Bernardo hanno disposto il sequestro di quasi la metà della cifra.

Il denaro era nascosto nel bagaglio a mano di un cittadino straniero, che alla domanda di rito ha risposto di disporre di 1.500 euro in contanti. Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro pari o superiori a 10.000 euro, è stato così sequestrato il 50% dell'eccedenza della somma non dichiarata, per un valore di oltre 64 mila euro.