Covid, resta calmierato prezzo tampone rapido in Vda

"Venendo meno le disposizioni emergenziali nazionali dal primo aprile", in Valle d'Aosta sono state attivate interlocuzioni al fine di disciplinare le modalità di erogazione dei tamponi antigenici rapidi sul territorio regionale e poter consentire ai cittadini la possibilità di continuare a ricevere il test al prezzo calmierato di 15 euro. Lo comunica l'assessorato regionale della Sanità.

In particolare, con la deliberazione 398/2022 si è proceduto a stabilire che: le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario regionale possono proseguire l'attività di erogazione dei tamponi antigenici rapidi mantenendo il prezzo calmierato di 15 euro a tampone; i tamponi antigenici rapidi siano erogati al prezzo calmierato di 15 euro indipendentemente dall'età del soggetto testato; siano poste a totale carico del Servizio sanitario regionale le spese dei tamponi antigenici rapidi erogati per finalità di sanità pubblica, ovverosia i tamponi di autosorveglianza su presentazione della ricetta del medico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta a soggetti sintomatici; rimangano a carico degli utenti le spese di tutti gli altri tamponi diversamente finalizzati, anche per scelta volontaria del soggetto; i rimborsi dei tamponi con finalità sanitaria e per i soggetti esenti dalla vaccinazione Covid-19 sono posti a carico del Servizio sanitario regionale a differenza di quanto accade a livello nazionale.