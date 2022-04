Autonomisti, non presa ancora alcuna decisione

"Per ora ancora non è stata assunta alcuna decisione, dovendo passare ovviamente al vaglio delle basi dei movimenti". Lo dichiarano le forze autonomiste di maggioranza (Union valdotaine, Alliance valdotaone, Vda Unie) impegnate nelle "consultazioni" per trovare una soluzione alla crisi politica in Regione.

"E' nostra intenzione - si legge in una nota - chiarire al più presto, anche per evitare il succedersi di voci incontrollate e di ricostruzioni inesatte di quanto sta avvenendo, la scelta di campo rispetto alle diverse opzioni emerse, che sia continuità o assetti differenti. Non si tratta delle sole formule politiche o delle geometrie governative, ma vi sono contenuti e modalità di azione da definire, come collante necessario al di là dei semplici numeri più o meno rassicuranti. Quel che resta fondamentale è un assetto stabile in un periodo storico difficile e con molte incognite. Dall'insieme di queste valutazioni emergerà la decisione".

Le consultazioni del gruppo degli autonomisti riprenderanno all'inizio della prossima settimana "nell'intento di dare maggior solidità al quadro politico regionale".