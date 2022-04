Gino Agnesod (ex assessore Uv), forse meglio continuare a 18

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - "Sono molto scettico, forse è meglio, anche se richiede più impegno, continuare a 18, che buttarsi in una avventura avventata e con alti rischi, proprio ora che il salvinismo è in crisi profonda. Argomenti su cui meditare, prima che sia troppo tardi". Così in un commento su facebook Gino Agnesod - per tre legislature in Consiglio regionale con l'Union valdotaine (dal 1988 al 2003), assessore al Turismo nel suo secondo mandato e al Bilancio nel terzo - interviene sull'ipotesi di una nuova maggioranza regionale a 22, formata dagli autonomisti e dalla Lega.

"Fare politica e governare - scrive - non è mai stata una strada libera, larga e priva di ostacoli, quindi scegliere per avere più tranquillità è molto pericoloso e il rischio è insito nel programma sovranista dei felpini che nulla ha in comune con il programma di chi sente e crede ancora nel pensiero di Emile Chanoux, martire della resistenza al fascismo". (ANSA).