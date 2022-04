Pd, Vda va verso governo politico di centrodestra

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - "Il risultato di queste trattative è un governo 'politico' che scivola a destra. L'accordo tra la Lega e gli autonomisti mi sembra che ormai sia fatto. In tal caso noi andremo all'opposizione perché non siamo disponibili ad allargare la maggioranza alle forze di destra". Lo dichiara Luca Tonino, segretario del Partito Democratico della Valle d'Aosta, all'indomani del primo giro di 'consultazioni' per superare la crisi in Regione. "Le hanno chiamate 'grandi intese' - ha aggiunto - ma sono finte 'grandi intese'. E' un tentativo posticcio. Le 'grandi intese' dovrebbero coinvolgere un po' tutti, quelle a due fanno un po' ridere". (ANSA).