Disval campione d'Italia Wheelchair Curling

La Disval asd ha conquista il titolo italiano di Wheelchair Curling, Nella finale per lo scudetto, disputatasi nel fine settimana a Pinerolo, ha sconfitto l'Albatrostone Trento con un netto 6-2.Del team valdostano facevano parte Giuliana Turra , Emanuele Spelorzi, Egidio Marchese e Fabrizio Bich Fabrizio.

"Grandissima soddisfazione nella squadra valdostana - si legge in una nota della Disval - che per potersi allenare è dovuta sempre andare a Pinerolo per la mancanza di un impianto in Valle d'Aosta. Una grande soddisfazione che ci ripaga degli enormi sacrifici, ma la voglia è tanta e la vittoria ha riportato entusiasmo e qualche pensiero a Cortina 2026 che non sembra più così lontana".