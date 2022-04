Inaugurata ad Aosta la 1022/a Fiera Sant'Orso

Ha preso il via questa mattina la 1022/a edizione della Fiera di Sant'Orso, la più importante manifestazione dedicata all'artigianato nell'arco alpino. Dopo la leggera nevicata di ieri, ad Aosta oggi il cielo ha concesso ampie schiarite ma le temperature nella prima parte della giornata restano basse. Sono 1.065 gli espositori, i cui banchi sono disseminati fra le vie di un centro storico in festa (eccetto i 67 che espongono nel padiglione dell'Atelier des métiers, in piazza Chanoux). Il padiglione enogastronomico di piazza Plouves accoglie 65 produttori.