Morto in parapendio a Sarre, mercoledì il funerale

Sarà celebrato domani, mercoledì 30 marzo, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Orso, il funerale della guida alpina di 41 anni Philippe Favre, di Aosta, morto giovedì scorso dopo essere precipitato con il parapendio a Sarre. La recita del rosario è in programma oggi, 29 marzo, alle 19.30.

In base a una prima ricostruzione sembra che durante il volo si sia chiusa improvvisamente la vela e che Favre sia precipitato nonostante il tentativo di aprire quella di emergenza. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Thouraz, località di Sarre, a valle di un pianoro dove i parapendisti sono soliti decollare. Sull'incidente la procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha già disposto l'autopsia.

Membro della società delle guide alpine della Valgrisenche, era figlio di Renato Favre, vicepresidente del Consiglio comunale di Aosta. L'autopsia disposta dal pm Manlio D'Ambrosi ha confermato che la morte è stata provocata dai traumi riportati nello schianto.