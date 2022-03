Montagna: Sbarra, in Vda lavorare insieme contro spopolamento

"Anche in Valle d'Aosta è fondamentale ritrovarsi in un perimetro di corresponsabilità tra istituzioni, sindacato, sistema delle imprese. Lavorare insieme, con l'obiettivo di risollevare territori che si vanno sempre di più impoverendo anche per effetto dello spopolamento, dell'invecchiamento della popolazione, della denatalità". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del congresso della Cisl Valle D'Aosta.

"Bisogna investire di più - ha aggiunto Sbarra - ed impegnare soprattutto i giovani a restare in questi territori investendo sulle politiche attive, formazione, crescita delle competenze ricercando nuove e solide opportunità di lavoro".