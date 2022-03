Ferrovie: Trenitalia, fermata a Donnas per la Fiera di Sant'Orso

Nove treni tra Aosta e Torino e viceversa fermeranno eccezionalmente a Donnas (Aosta) in occasione della Fiera di Sant'Orso in programma domenica 27 marzo.

Trenitalia, su richiesta della Regione Valle d'Aosta, ha rafforzato la programmazione in occasione della kermesse di artigianato alpino, che precede la millenaria Fiera di San'Orso di Aosta (2 e 3 aprile 2022), sua 'sorella maggiore'.

"Sarà così più comodo - sottolinea Trenitalia in una nota - per i visitatori partecipare all'evento fieristico lasciando a casa l'auto senza lo stress del traffico e del parcheggio con un risparmio sui costi di viaggio".