Sul bus con 140 ovuli di cocaina nel detersivo, arrestato

Trasportava circa 140 ovuli di cocaina - pari a poco più di 1,5 kg di stupefacente - nascosti in un flacone di detersivo. La polizia di frontiera ha arrestato al traforo del Monte Bianco un cittadino nigeriano di 25 anni per detenzione di stupefacenti. Fermato nella notte tra lunedì e martedì, viaggiava a bordo di un autobus di linea partito da Padova e diretto a Ginevra (Svizzera). La cocaina è stata scoperta durante un controllo del passeggero e dei suoi effetti personali. Condotto nella casa circondariale di Brissogne, per l'uomo ieri si è svolta l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Colazingari: il gip ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.