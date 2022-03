Alpini: Aosta celebra i 150 anni del Corpo

"Il legame tra la storia degli Alpini e quella della Valle d'Aosta è indissolubile. Aosta è un luogo di appartenenza per il Corpo: questa piazza è un simbolo, come lo sono le caserme, trasformate in questi anni e al centro di un rinnovamento di tutto il tessuto urbano". Così il presidente della Regione Erik Lavevaz in occasione delle celebrazioni per l'anniversario dei 150 anni del Corpo degli alpini.

"Queste settimane ci ricordano - ha aggiunto - che la pace non è un assunto scontato, ma un valore da coltivare ogni giorno con costanza. Un valore che gli Alpini ci insegnano, con la loro storia, capace di trasformarsi da armata d'attacco a strumento di soccorso e di pace, a fianco di chi soffre: certi della propria identità, forti della capacità di affiancarsi a chi si trova nel bisogno".

La celebrazione ha preso il via questa mattina in cattedrale e in tutta Italia sono previste, per il 2022, numerose iniziative. Questa mattina, in piazza Chanoux sono intervenuti anche il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, il presidente del Celva, Franco Manes, il comandante delle truppe alpine, generale Ignazio Gamba, e Carlo Bionaz, presidente della sezione Ana Vda.