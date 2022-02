Covid, in Valle d'Aosta incidenza e Rt più bassi d'Italia

Da ormai due settimane consecutive è la più bassa d'Italia l'incidenza di nuovi casi di Covid-19 in Valle d'Aosta, dove si attesta a 262,3 su 100 mila abitanti nel periodo 18-24 febbraio, a fronte di una media nazionale di 552. La regione alpina vanta anche il minore indice di trasmissibilità Rt puntuale (0,45). E' quanto emerge dal report settimanale di Iss-ministero della Salute.

Sono invece sopra la media italiana l'occupazione di posti letto da parte di pazienti positivi in area medica (19% rispetto a 18,5%) e quella in terapia intensiva (11,8% rispetto a 8,4%).