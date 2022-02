Aosta, al Caffè nazionale pasticceria chef stellato Griffa

Il Caffè nazionale di Aosta potrebbe presto riaprire i battenti come pasticceria. E' Paolo Griffa, stella Michelin, chef del Petit Royal ed executive del Grand Hotel Royal e Golf di Courmauyeur, a voler investire sullo storico locale del centro, tra i luoghi più noti della serie tv Rocco Schiavone. Come parte di un raggruppamento temporaneo di imprese (unico candidato), si è aggiudicato, per il momento in via provvisoria, la concessione dell'immobile del Comune di Aosta. L'offerta, con canone annuo di 82 mila euro, prevede una durata di 25 anni.

"Sono felicissimo - dichiara Griffa - di poter aprire una pasticceria tutta mia, proprio ad Aosta, nel cuore del territorio al quale sento di appartenere ormai da cinque anni.

Ho in mente un progetto ambizioso: aprire un luogo fisico dedicato all'universo dolce dove far provare la mia idea di pasticceria, dopo aver visto che l'e-commerce lanciato lo scorso anno ha avuto un ottimo riscontro con la clientela. Il Caffè Nazionale è per me un progetto che guarda anche all'Internazionale e potrebbe" portare "nuova linfa alla nostra Vallée, nel settore dell'alta pasticceria italiana e della Food industry." Lo chef classe 1991, si legge in una nota del suo staff, "potrà a breve effettuare i sopralluoghi e capire l'entità dei lavori di restauro necessari, per portare di nuovo in funzione il locale chiuso ormai dal 2019. Se tutto dovesse andare a buon fine, la pasticceria dovrebbe aprire i battenti nell'estate 2022".