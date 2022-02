Torna Due mesi in positivo per giovani tra 16 e 18 anni

La Regione Valle d'Aosta ha approvato il bando per la presentazione dei progetti di Servizio civile regionale "Due mesi in positivo" finalizzato al reclutamento dei giovani volontari. Lo ha comunicato l'assessorato delle Politiche giovanili precisando che gli enti accreditati al Servizio civile Nazionale o all'Albo Regionale di Servizio civile interessati possono presentare il proprio progetto dal 13 giugno al 12 agosto 2022. L'iniziativa, giunta quest'anno alla undicesima edizione, è rivolta a ragazzi tra i 16 e i 18 anni e "rappresenta un'esperienza formativa molto arricchente, in quanto permette ai giovani di entrare in contatto con realtà interessanti e stimolanti: infatti, da un lato, si intende favorire la formazione attraverso l'acquisizione di maggior coscienza e consapevolezza del mondo lavorativo e, dall'altro, si desidera supportare le esigenze e i fabbisogni degli enti e delle associazioni presenti sul territorio regionale".

"E' un'importante occasione per la crescita dei nostri giovani cittadini - afferma l'Assessore Luciano Caveri - affinché siano più sensibili alla cultura della solidarietà e del servizio alla comunità, attraverso la consapevolezza del valore delle azioni solidali e di mutuo aiuto volontario, soprattutto in un periodo così difficile come quello attuale".