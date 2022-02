Pechino, Federica Brignone settima nel SuperG

(ANSA) - AOSTA, 11 FEB - Sfuma il podio per le azzurre di sci impegnate nel Super G di Pechino 2022: a Yanqing, la gara è stata vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami con il tempo di 1:13.51, precedendo di 22 centesimi l'austriaca Mirjam Puchner e di 30 l'altra svizzera Michelle Gisin. Federica Brignone, leader di Coppa del Mondo di Super G, ha concluso al settimo posto con un distacco di 66 centesimi, Elena Curtoni al decimo (90 centesimi), Marta Bassino al 17/mo (1.57) e Francesca Marsaglia al 22/mo (2.10).

"Se tornassi in cima non saprei cosa fare di diverso da quanto ho fatto oggi. Non mi sono fatta sopraffare dalla pressione, non ho tenuto né frenato una curva, ho fatto i dossi dritti, azzeccando le linee ma non è stato abbastanza. Sinceramente ho fatto quello che avevo in testa dando il massimo: semplicemente non sono stata la migliore in queste condizioni". Federica Brignone non nasconde la delusione per il settimo posto nel superG olimpico ai Giochi di Pechino. "Lo sono stata tutto l'inverno in tante cose, però su una pista ed un tracciato elementare, senza difficoltà, tutte sono andate veloci. Quando ho visto partire le prime ho cercato di attaccare da cima in fondo, con tutta me stessa, ma non è stato abbastanza" ha aggiunto la sciatrice azzurra. (ANSA).