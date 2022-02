Covid, Usl Vda predispone nuovo piano operativo aziendale

L'Usl sta predisponendo il nuovo Piano operativo aziendale per la gestione del paziente Covid. Il Governo ha dato all'azienda Sanitaria il compito di redigere un nuovo documento per gli adeguamenti in vista di eventuali ulteriori ondate. Lo ha spiegato l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse in risposta a una mozione proposta dal consigliere Mauro Baccega durante l'ultimo Consiglio regionale. Rispetto al Piano operativo regionale per la gestione dell'emergenza, "il documento ha già avuto un'evoluzione degli allegati attraverso le interlocuzioni con il Ministero che ne monitora regolarmente l'andamento", dice Barmasse. Una "continua evoluzione" che "ci ha portati, per esempio, a costruire dieci posti letto di Terapia intensiva nel triangolo e saranno realizzati altri otto posti letto di terapia sub-intensiva che saranno pronti entro il mese di giugno". In un primo momento, era previsto che questi otto posti letto fossero pronti entro marzo. In riferimento anche al Piano salute e benessere 2022-2025, Barmasse ha spiegato che "i documenti, sono in evoluzione costante e devono rispondere al rapido mutamento della situazione sanitaria influenzato dalle quattro ondate pandemiche".

“La logica del nuovo piano è quella di massimizzare le possibilità di assorbire pazienti Covid senza ridurre il resto delle attività”. Lo spiega il direttore generale dell’Usl, Massimo Uberti. “Se il Covid diventerà endemico non possiamo permetterci di ridurre l’operatività, soprattutto durante il periodo invernale”.

In linea generale sono previste tre fasi: “Nella prima dovremmo riuscire a non sfruttare aiuti esterni al Parini, potendo contare anche sugli otto posti di terapia sub intensiva che saranno pronti a giugno, la seconda fase prevede di ampliare i posti letto senza comunque ridurre le altre attività mentre la terza corrisponderebbe a un quadro di assoluta emergenza”. Rispetto al passato “potremo contare anche su ulteriori risorse di personale, alla luce dei concorsi che si stanno svolgendo in queste ultime settimane”.