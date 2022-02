Covid: Lavevaz, dovremo convivere con il virus per molto

"L'ondata pandemica sta calando, i dati sembrano essere incoraggianti, la situazione migliora, ma dovremo convivere con questo virus ancora per molto". A dirlo è il presidente della Regione Erik Lavevaz, nelle sue funzioni prefettizie, dopo l'incontro sullo stato di applicazione delle misure anti Covid a cui hanno partecipato il questore di Aosta Ivo Morelli, i vertici delle forze dell'ordine, dell'Usl, i rappresentanti degli enti locali, delle strutture regionali e dei settori economici. "Oggi facciamo tutti un passo in avanti con il venir meno dell'obbligo della mascherina all'esterno, salvo in caso di assembramento - prosegue -. Ma non ci dobbiamo dimenticare che le altre misure di contrasto alla pandemia rimangono invariate e dobbiamo essere consapevoli che la crisi non è passata: vogliamo avviarci verso la normalità, ma con passi fermi e sicuri".