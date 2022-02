Ciclismo, cinque tappe per il Giro della Valle d'Aosta 2022

Torna ad articolarsi in cinque tappe il Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta, giunto alla 58/a edizione. Riservata ai corridori Under 23, la corsa nel 2022 partirà dalla Francia. in territorio francese. In attesa di definire nel dettaglio i percorsi delle varie frazioni, sono state definite le sedi di partenza e arrivo delle cinque tappe in linea: 13 luglio Saint Gervais Mont Blanc-Saint Gervais Mont Blanc, 14 luglio Saint Christophe-Saint Christophe, 15 luglio Aosta-Aosta, 16 luglio Pont Saint Martin-Fontainemore (Coumarial), 17 luglio Valtournenche - Cervinia.

"Il Giro della Valle d'Aosta torna a disputarsi su cinque tappe - dichiara il Presidente della Società Ciclistica Valdostana, Riccardo Moret - e riprende una connotazione internazionale del percorso grazie alla tappa di Saint Gervais. Siamo particolarmente orgogliosi di questa scelta e con uno spirito di crescente ottimismo siamo pronti ad affrontare il 2022, sperando di lasciarci alle spalle le vicissitudini legate alla pandemia che hanno condizionato tutto il mondo, sportivo e non, in questi ultimi due anni e augurandoci di tornare quanto prima alle tradizionali sei tappe".