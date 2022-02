Cinema, Cervino Cinemountain compie 25 anni

Si svolgerà dal 6 al 13 agosto 2022 a Cervinia e Valtournenche l'edizione numero 25 del Cervino Cinemountain. Per celebrare questo traguardo, il festival riunirà i protagonisti della storia di quella che è considerata una delle vette più amate del mondo, tra cinema, sport, cultura e arte. Inoltre è già ufficialmente aperta la call per produttori e filmmakers che potranno iscrivere le proprie pellicole entro e non oltre il 10 giugno prossimo.

Anche quest'anno il festival assegnerà l'Oscar del cinema di montagna, il Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée d'Aoste, selezionato tra i film vincitori dei più importanti festival internazionali di categoria appartenenti al circuito dell'International Alliance for Mountain Film: da Bilbao, a Ushuaia, a Katmandu, passando per le rassegne più importanti nel mondo.

Nato nel 1998, il Cervino CineMountain non è solo il festival del cinema più alto d'Europa, con i suoi 2000 metri di quota, è un'agorà, un luogo di incontro, di scambio e di confronto sulla narrazione filmica della montagna, che porta sullo schermo non solo l'epicità delle avventure ma la verità documentata di chi vive al limite, da quello sportivo a quello geografico, tra coraggio e sopravvivenza, quotidianità e memorabilità.

Due le categorie in concorso, giudicate da un team internazionale composto da registi, critici, alpinisti, attori, letterati legati al mondo del cinema e della montagna: Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée d'Aoste - gli Oscar di settore - e il Concorso Internazionale che assegnerà i seguenti Premi: Premio C.A.I. per il miglior film d'alpinismo; Premio Sony per la miglior fotografia; Premio Montagne d'Italia per il miglior film italiano; Premio Montagnes du Monde per il miglior film straniero; Premio Montagne Tout Court per il miglior cortometraggio; Premio del Pubblico. Infine torna anche quest'anno il Premio Kids, dedicato alla pellicola di animazione che avrà conquistato il pubblico più giovane.