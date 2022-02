Biblioteche comunali, Aosta svela il logo vincitore del concorso

Le biblioteche comunali di viale Europa e del quartiere Dora da oggi hanno un logo che le rappresenta sui social e sul materiale promozionale. L'immagine è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in municipio ad Aosta.

"Sono partita da un elemento grafico, una stecchetta che rappresenta la parte laterale di un libro in maniera molto stilizzata", ha spiegato Antonella Giorgi, giovane grafica valdostana che ha vinto il concorso indetto nell'ottobre scorso dall'amministrazione comunale per dare un'immagine coordinata alle due biblioteche. Da qui "ho creato la skyline di una montagna, che rimane il tratto distintivo del luogo in cui viviamo. Poi ho scelto di rappresentare questi libri con dimensioni e colori diversi, che potessero trasmettere la trasversalità offerta delle biblioteche comunali e che si relazionassero in modo da dare l'idea della connessione che esiste tra loro". Il suo logo è stato scelto tra i 49 che hanno partecipato alla selezione e ai quali l'amministrazione comunale intende dedicare una mostra.

"Si tratta di un riconoscimento per il lavoro di agenzie culturali che le biblioteche svolgono quotidianamente", ha spiegato l'assessore comunale alla Cultura, Samuele Tedesco, ricordando, in questo senso, l'intitolazione della biblioteca di viale Europa a Ida Desandré. Riguardo al polo culturale del quartiere Cogne ("non una biblioteca, visto il numero limitato di libri che può contenere"), in place Soldats de la Neige, l'assessore Tedesco ha anticipato che potrà aprire nei prossimi mesi: "la deadline è indicativamente aprile/maggio".