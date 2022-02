Covid: Caveri, regole per scuola tardive ma c'è più serenità

"Roma, cui spettano le regole, ha finalmente e forse tardivamente emesso norme che riducono le problematiche emerse nel mondo della scuola, creando caos e preoccupazione". A dirlo è l'assessore all'Istruzione della Regione autonoma Valle d'Aosta, Luciano Caveri, in merito all'entrata in vigore delle nuove misure per la gestione dei casi Covid nelle scuole.

"Ora, pur in attesa di ulteriori circolari - prosegue - si entra in una situazione di maggior serenità. Colgo l'occasione per ribadire la necessità di spingere sulle vaccinazioni per gli studenti. Domani con la sovrintendente Marina Fey incontreremo i dirigenti scolastici".