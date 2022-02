Regione, verifica in maggioranza su ingresso Forza Italia

(ANSA) - AOSTA, 04 FEB - Forza Italia si o Forza Italia no.

La maggioranza regionale è di fronte a un importante passaggio della legislatura e nei prossimi giorni è chiamata a dare una risposta sull'allargamento agli 'azzurri'. Ieri sera, al termine dell'ennesima riunione, è stato deciso di effettuare un sondaggio tra le varie componenti (Union valdotaine, Partito democratico, Alliance Valdotaine, Vda Unie) per capire se è possibile trovare una convergenza. Partiti e movimenti si riuniranno a tal proposito in questi giorni.

A sollevare la questione è stata Stella alpina, che - secondo voci non confermate - potrebbe formare un nuovo 'intergruppo' di centro proprio con Forza Italia. Se l'operazione andrà in porto la maggioranza salirà a 20 consiglieri su 35, se invece fallirà potrebbe perdere un pezzo e ritrovarsi a 18, mettendo a rischio la tenuta del Governo Lavevaz. Nei giorni scorsi la presidentessa dell'Union valdotaine, Cristina Machet, aveva detto: "Se un nuovo gruppo consiliare avesse il nome di Forza Italia ci potrebbero essere delle remore per un'alleanza, se invece fosse semplicemente un gruppo di centro allora sarebbe più facile". (ANSA).