Rini, non permettiamo offese a simbolo Forza Italia

"Rimango stupita nel leggere dichiarazioni di presidenti di movimenti che non ho mai nemmeno incontrato e con cui non ho fatto alcuna riflessione politica.

Non permetteremo mai a nessuno di offendere o mettere in discussione il nostro simbolo che da più di 28 anni rappresenta tanti italiani e valdostani che si riconoscono nei suoi valori e ideali". E' quanto dichiara il coordinatore di Forza Italia in Valle d'Aosta, Emily Rini, in merito alla situazione politica valdostana e, in particolare, alla chiusura da parte dell'Union valdotaine ad un ingresso in maggioranza degli 'azzurri'.

"Certe dichiarazioni - prosegue - offendono non solo il partito ma anche, e soprattutto, i milioni di italiani che hanno creduto e credono in noi. Noi di Forza Italia continueremo a lavorare seriamente per dare risposte al territorio attraverso la collaborazione con i nostri rappresentanti a livello nazionale ed europeo. Pensiamo alla collaborazione con il governatore Cirio, le risposte date alle esigenze della nostra regione dal Presidente Tajani e dalla collaborazione fattiva con i nostri ministri. Per noi sono i fatti a contare, non le parole. Come sempre".