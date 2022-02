Regione: Uv, complicato gruppo Forza Italia in maggioranza

"Stiamo facendo una riflessione su questo nuovo centro che si sta formando in Valle d'Aosta.

Occorre capire quali sono i confini. Certo che se un nuovo gruppo consiliare avesse il nome di Forza Italia ci potrebbero essere delle remore per un'alleanza, se invece fosse semplicemente un gruppo di centro allora sarebbe più facile". Lo ha detto il presidente dell'Union valdotaine, Cristina Machet, commentando l'evoluzione della fase politica regionale.

"Ci sono questioni che vanno affrontate - prosegue - e si doveva farlo già prima ma prima il Covid e poi le elezioni del Presidente della Repubblica hanno rallentato il processo.

Eravamo ad un passo dalla soluzione, ora occorre riprendere il discorso e chiudere in fretta. Bisogna innanzitutto capire chi farà parte di questo gruppo di centro per sapere se siamo maggioranza a 19 o a 20".

"Stiamo lavorando ad un nuovo gruppo di centro - conferma Mauro Baccega, consigliere del gruppo misto - e ci sono delle difficoltà oggettive. E' ancora tutto da valutare. Se dovesse nascere un intergruppo di centro, comunque il nome di Forza Italia ci sarà".