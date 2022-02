Lega: Boldi, approfondimento su referendum legge elettorale

"Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i promotori del referendum sulla legge elettorale. E' un tema che dobbiamo approfondire nei prossimi giorni. Si tratta di un argomento importante, che deve essere analizzato con la massima attenzione". Lo ha detto Maria Alice Boldi, segretario politico della Lega Vallée d'Aoste.

In merito all'organizzazione del partito Boldi aggiunge: "Stiamo costituendo i dipartimenti, che ricalcano quelli esistenti a livello nazionale. L'obiettivo è coinvolgere i cittadini e raccogliere le loro opinioni. Noi siamo un partito che ascolta, in questa fase ci mancano i gazebo e le manifestazioni. Come ha detto ieri Salvini dobbiamo riappropriarci dei nostri temi, dall'autonomia alla tassazione e alla sanità". Boldi ha anche annunciato che "nel prossimo autunno dovrebbe svolgersi il nostro congresso regionale, spero avvenga al più presto, ci tengo perché è un esercizio di democrazia".